Diyarbakır'da 5.⁠ ⁠Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Toplantıda, düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin bölgesel ölçekte daha koordineli şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı.

Vali Zorluoğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Batman Valisi Ekrem Canalp, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile ilgili illerin Göç İdaresi müdürleri katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesini amaçlayan toplantı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

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