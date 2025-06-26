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        Diyarbakır'da 5.⁠ ⁠Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında 5.⁠ ⁠Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:37
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        Diyarbakır'da 5.⁠ ⁠Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında 5.⁠ ⁠Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesini amaçlayan toplantı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

        Bölge illerinin sınır hatlarında yaşanan düzensiz göç hareketliliği, alınan güvenlik önlemleri, yakalanan düzensiz göçmen sayıları, sınır güvenliği uygulamaları ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen yöntemlerin ele alındığı toplantıda, bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmaların genel durumu değerlendirildi.

        Vali Zorluoğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Batman Valisi Ekrem Canalp, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile ilgili illerin Göç İdaresi müdürleri katıldı.

        Toplantıda, düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin bölgesel ölçekte daha koordineli şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı.

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