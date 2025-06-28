Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2126'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Evlat nöbetindeki tüm anne ve babaların evlatlarına kavuşmak için mücadele ettiğini belirten Arslan, "Terörsüz Türkiye" sürecine sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti.

Evlatlarına kavuşana kadar mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Yaz, kış demeden mücadelemize devam ediyoruz. Bugün sıcaklık 42 derece ama biz sıcak ve soğuk dinlemeden buraya gelip mücadele ediyoruz. Evlatlarımız geri dönsün. Biz artık terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Yavrum, eğer beni görüyorsan veya duyuyorsan ne olur artık geri dön, bu hasret bitsin."