Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Başalan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki ailenin fertleri arasında gece saatlerinde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

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