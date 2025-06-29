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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:31
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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

        Kırsal Başalan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki ailenin fertleri arasında gece saatlerinde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Y.B. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Y.B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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