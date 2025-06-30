Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da, "kasten öldürme" suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, "kasten öldürme" suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, merkez Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerindeki "kasten öldürme" suçundan aranan Ö.B, merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
        Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
        Kardeşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Kardeşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Amed Sportif Faaliyetler, Veli Çetin ile yollarını ayırdı
        Amed Sportif Faaliyetler, Veli Çetin ile yollarını ayırdı
        Kontrollü yıkım sırasında 8 katlı bina çöktü; o anlar kamerada
        Kontrollü yıkım sırasında 8 katlı bina çöktü; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü
        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü
        Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 2 gözaltı
        Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 2 gözaltı