Diyarbakır'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

Bunu şiddetle kınadıklarını ifade eden Taş, "Bu, kutsallarımıza yönelik açık bir saldırıdır. Peygamber Efendimize yönelik saygısızlık içeren sözde karikatürleri şiddetle kınıyoruz. Canımızdan aziz bildiğimiz kutsallarımıza saldırıyı kabul etmiyor ve lanetliyoruz." dedi.

Vakıf adına konuşan Fatih Taş, bir dergide kutsal değerlere yönelik yayınlanan karikatür çizimini İslam düşmanlığı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Diyarbakır'da yapılan basın açıklamasıyla, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösterildi.

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