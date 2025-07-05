Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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