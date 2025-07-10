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        Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı

        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:04
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        Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı
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        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Varol, İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Damla Kılıç, ilgili kamu kurumlarının müdürleri ve temsilcileri katıldı.

        Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

        İl Sağlık Müdür Vekili Damla Kılıç yaptığı sunumda, sağlık hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve saha uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

        Toplantıda, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadelede denetimlerin artırılması, okul çevrelerinde yasa dışı satışların önlenmesi, nargile sunumu yapan iş yerlerinin denetlenmesi ve ihlallerin mobil uygulamalar aracılığıyla tespit edilmesi için işlemlerin aralıksız yapılması kararlaştırıldı.

        Diyarbakır'da Alkol Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkez (AMATEM), Çocuk Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ve Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da kurulan Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi (BADEM) ile bağımlılıkla mücadelenin sürdürüldüğü, şu ana kadar 784 çocuk ve gence bu merkezlerde hizmet sunulduğu belirtildi.

        Ayrıca, aile danışmanlığı, grup terapileri, ev ziyaretleri, gençlik merkezleri, üniversiteler ve denetimli serbestlik sistemindeki bireylerle yapılan çalışmalarla sosyal destek ağının güçlendirildiği, 15 yaş üzeri bireyler için spor, atölye, meslek edindirme ve ruhsal destek programlarının uygulandığı ifade edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce 2025 yılının ilk altı ayında 2 bin 12 operasyon, İl Jandarma Komutanlığınca da 1592 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

        Emniyet birimlerince yürütülen "Narko Rehber" eğitim programlarıyla toplamda 47 bin 759 kişiye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bağımlılık farkındalık eğitimleri kapsamında 2 bin 400 kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen "EL-VER Projesi" ile bireylerin madde kullanım ortamından uzaklaştırılması, kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması ve tedavi sonrası sürecin sürdürülebilirliğinin hedeflendiği, projenin 12 ay boyunca merkez ilçelerde uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir diğer projenin ise 12-18 yaş grubundaki gençlerin dijital bağımlılıktan uzaklaşıp, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığı, projenin ikinci ayağında, İspanya'daki bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yapılarak 12 personelin Avrupa'da eğitim almasının hedeflendiği belirtildi.

        Ayrıca “Güzel Adımlar İçin İlk Adımlar Projesi" ile ceza infaz kurumlarından tahliye edilen bireylerin yeniden istihdam edilebilirliğinin artırılması ve sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesinin planlandığı belirtildi.

        Tütün kontrolü çerçevesinde yapılan denetimlerde, 2025 yılının ilk altı ayında toplam 2 milyon 760 bin lira idari para cezası kesildiği, 4 iş yerinin kapatıldığı aktarıldı.

        Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının memnuniyet oranının yüzde 98 olarak ölçüldüğü, dumansız hava sahası sistemiyle denetimlerin 7/24 sürdüğü, kapalı alanlarda tütün tüketen kişilere 1406 lira, ihlalde bulunan işletmelere ise 19 bin 476 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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