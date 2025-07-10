Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Varol, İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Damla Kılıç, ilgili kamu kurumlarının müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

İl Sağlık Müdür Vekili Damla Kılıç yaptığı sunumda, sağlık hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve saha uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadelede denetimlerin artırılması, okul çevrelerinde yasa dışı satışların önlenmesi, nargile sunumu yapan iş yerlerinin denetlenmesi ve ihlallerin mobil uygulamalar aracılığıyla tespit edilmesi için işlemlerin aralıksız yapılması kararlaştırıldı.

Diyarbakır'da Alkol Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkez (AMATEM), Çocuk Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ve Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da kurulan Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi (BADEM) ile bağımlılıkla mücadelenin sürdürüldüğü, şu ana kadar 784 çocuk ve gence bu merkezlerde hizmet sunulduğu belirtildi.

Ayrıca, aile danışmanlığı, grup terapileri, ev ziyaretleri, gençlik merkezleri, üniversiteler ve denetimli serbestlik sistemindeki bireylerle yapılan çalışmalarla sosyal destek ağının güçlendirildiği, 15 yaş üzeri bireyler için spor, atölye, meslek edindirme ve ruhsal destek programlarının uygulandığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 2025 yılının ilk altı ayında 2 bin 12 operasyon, İl Jandarma Komutanlığınca da 1592 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Emniyet birimlerince yürütülen "Narko Rehber" eğitim programlarıyla toplamda 47 bin 759 kişiye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bağımlılık farkındalık eğitimleri kapsamında 2 bin 400 kişiye ulaşıldığı kaydedildi.