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        Tarihi Diyarbakır Surları'na "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:06
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        Tarihi Diyarbakır Surları'na "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı" çağrısı kapsamında Diyarbakır Surları'na şanlı al bayrağın gururla asıldığı belirtildi.

        Surlarda dalgalandırılan bayrağın birliğin, kardeşliğin ve bağımsızlığın simgesi olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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