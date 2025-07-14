Diyarbakır'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerle kutlanacak

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı dolayısıyla çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen "Zaferin Adı Türkiye" teması çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu kararlılık ve fedakarlık yeniden hatırlanacak.

Bugün Vali Murat Zorluoğlu, İçkale Müze Bahçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konulu serginin açılışını gerçekleştirecek, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Yarınki anma programında, merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Halit Gülser ile Askeri Çoban'ın kabirleri ziyaret edilerek, dua edilecek.

Yarın akşam 20.00'da Valilik önündeki Anıtpark'ta anma programı düzenlenecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı canlı olarak takip edilecek.