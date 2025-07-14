Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerle kutlanacak

        Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı dolayısıyla çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerle kutlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı dolayısıyla çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen "Zaferin Adı Türkiye" teması çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu kararlılık ve fedakarlık yeniden hatırlanacak.

        Bugün Vali Murat Zorluoğlu, İçkale Müze Bahçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konulu serginin açılışını gerçekleştirecek, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

        Yarınki anma programında, merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Halit Gülser ile Askeri Çoban'ın kabirleri ziyaret edilerek, dua edilecek.

        Yarın akşam 20.00'da Valilik önündeki Anıtpark'ta anma programı düzenlenecek.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı canlı olarak takip edilecek.

        Programda, dengbej ve erbane ekibi dinleti sunacak, Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Koro Müdürlüğü tarafından günün anlam ve önemine binaen konser verilecek ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi İlahi Grubu da eserler seslendirecek.

        Etkinlikler, okunacak sela ve edilen dualarla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"...
        Diyarbakır'da kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan gen...
        Diyarbakır'da kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan gen...
        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer ar...
        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer ar...
        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer aran...
        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer aran...
        Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçti, tarihi mekanlar boş kald...
        Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçti, tarihi mekanlar boş kald...
        Aile içi şiddet ihbarına giden ekiplere ateş açıp 3 polisi yaralayan şüphel...
        Aile içi şiddet ihbarına giden ekiplere ateş açıp 3 polisi yaralayan şüphel...