Diyarbakır'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.
Annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın (30) silahlı saldırısına uğradı.
İ.A. saldırıda ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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