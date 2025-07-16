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        Diyarbakır'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:19 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:19
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        Diyarbakır'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.

        Annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın (30) silahlı saldırısına uğradı.

        İ.A. saldırıda ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri saldırının ardından kaçan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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