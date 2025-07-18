Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Baysal, basın mensuplarıyla bir araya geldi:

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, altyapı çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü belirterek, "İkinci etap kampımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kamp süreci 31 Temmuz'da tamamlanacak." dedi.

Amedspor Şehmus Özer Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Baysal, çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Altyapı çalışmalarının da sistemli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Baysal, "Altyapı çalışmalarımız büyük bir titizlikle ve herhangi bir karmaşaya yol açılmadan sürmekte. İkinci etap kampımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kamp süreci 31 Temmuz'da tamamlanacak, takımımız kente dönecek." diye konuştu.

Kulübün kurumsal yapısına yönelik sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Baysal, bu doğrultuda daha iyi hizmet sunmak amacıyla kurumsal çalışmalara hız verdiklerini aktardı.

Bölge oyuncularına verdikleri öneme işaret eden Baysal, şunları kaydetti: