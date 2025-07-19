Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

        "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer almasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, çocukların ağabeyi 25 yaşındaki H.A, "kötü muamele" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirmişti.

        Açıklamada, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Neden yandık
        Neden yandık

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
        Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
        Ağladığı için gezdirdiği çocuğu kucağındayken silahlı kavganın ortasında ka...
        Ağladığı için gezdirdiği çocuğu kucağındayken silahlı kavganın ortasında ka...
        'Evinizin çevresinde bir baykuş ailesi görürseniz sevinin, etrafınızda fare...
        'Evinizin çevresinde bir baykuş ailesi görürseniz sevinin, etrafınızda fare...
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Baysal, basın mensuplarıyla bir ara...
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Baysal, basın mensuplarıyla bir ara...
        Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü sitenin yöneticisi: Cemil Koç'u pencerede g...
        Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü sitenin yöneticisi: Cemil Koç'u pencerede g...