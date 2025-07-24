Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Elazığ'da sosyal güvenlikte "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" düzenlenecek

        Elazığ'da, Türk ve Hollanda vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da sosyal güvenlikte "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da, Türk ve Hollanda vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" programı düzenlenecek.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Hollanda'da çalışan vatandaşlar ile bu kişilerin aile bireylerinin de sosyal güvenlik hakkını Türkiye'de de kullanabildiği belirtildi.

        SGK ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Malatya ve Tunceli'de ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik 14-16 Ekim 2025'te Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" düzenleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Danışma günleri programından Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Malatya ve Tunceli'de ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecektir. Danışma hizmetinde, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular Türk ve Hollandalı uzmanlarla yüz yüze yapılacak görüşmelerle cevaplandırılacaktır. Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Felemenkçe verilecektir. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Hollanda'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açanlara karşılık ve...
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açanlara karşılık ve...
        Uyuşturucu taşınan araçtan ateş açıldı; çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü
        Uyuşturucu taşınan araçtan ateş açıldı; çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü
        Dervişoğlu: Ön yargılarla yaklaşılan süreçte çözüme yönelik sonuçlar ortaya...
        Dervişoğlu: Ön yargılarla yaklaşılan süreçte çözüme yönelik sonuçlar ortaya...
        Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın...
        Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın...
        Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı