Elazığ'da sosyal güvenlikte "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" düzenlenecek

Elazığ'da, Türk ve Hollanda vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" programı düzenlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Hollanda'da çalışan vatandaşlar ile bu kişilerin aile bireylerinin de sosyal güvenlik hakkını Türkiye'de de kullanabildiği belirtildi.

SGK ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Malatya ve Tunceli'de ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik 14-16 Ekim 2025'te Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde "Türkiye-Hollanda Danışma Günleri" düzenleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danışma günleri programından Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Malatya ve Tunceli'de ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecektir. Danışma hizmetinde, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular Türk ve Hollandalı uzmanlarla yüz yüze yapılacak görüşmelerle cevaplandırılacaktır. Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Felemenkçe verilecektir. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Hollanda'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir."