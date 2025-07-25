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        Diyarbakır'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 00:42 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:42
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        Diyarbakır'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.

        H.E, Sur'daki evlerinde birlikte yaşadığı, kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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