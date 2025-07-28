Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 1'i ağır 3 personel yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 1'i ağır 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 1'i ağır 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Değirmendere Mahallesi'nde çıkan örtü yangınına müdahaleye giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen itfaiye aracı, kontrolden çıkarak aynı mevkide devrildi.
Kazada, araçtaki itfaiye personeli F.K, H.K. ile H.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan H.Ö, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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