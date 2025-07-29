Diyarbakır'da veterinerlik ekipmanları dağıtıldı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlere teşhis, tedavi, aşılama ve numune alma ekipmanları dağıttı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte düzenlenen ekipman dağıtım töreninde, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında il ve ilçelerde görev yapan veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlere teşhis, tedavi, aşılama ve numune alma ekipmanları verildi.

Dağıtılan ekipmanlarla, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretiminin artırılması, veteriner ekiplerin teknik kapasitesinin güçlendirilmesi ve salgın hastalıklarla mücadelede daha etkin bir sürecin yönetimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın hayvancılık alanında Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İlin hayvansal üretimde ciddi rakamlara sahip olduğunu ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkta, 16 bin 700 manda ile Türkiye'de 2'nci, 2 milyon 370 küçükbaş hayvanla 4'üncü ve 6 bin 111 büyükbaş hayvanla da 5'inci sıradayız. Aslında Türkiye hayvancılığına yön veren bir il müdürlüğüyüz. Bizim bu özeliğimizi anlatmak ve katma değerimizi daha da artırmak gibi bir görevimiz var."