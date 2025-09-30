Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 22-29 Eylül'de 23 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, gümrük kaçağı 5 bin 894 paket sigara, 600 elektronik sigara, 1000 puro, 11 kilogram tütün, elektronik terazi, 4 cep telefonu, 4 el dedektörü ile 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 50 tabanca fişeği ve 4 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Kadın kuaförüne sopalı saldırı güvenlik kamerasında
        Kadın kuaförüne sopalı saldırı güvenlik kamerasında
        Tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla trafiğe kapattılar
        Tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla trafiğe kapattılar
        Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" farkındalık pikniği yapıldı
        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" farkındalık pikniği yapıldı
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)