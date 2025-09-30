Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 22-29 Eylül'de 23 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 5 bin 894 paket sigara, 600 elektronik sigara, 1000 puro, 11 kilogram tütün, elektronik terazi, 4 cep telefonu, 4 el dedektörü ile 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 50 tabanca fişeği ve 4 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.