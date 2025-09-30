Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da su kuyusunda ölen 4 kuzenin cenazesi yan yana toprağa verildi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 21:49 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da su kuyusunda ölen 4 kuzenin cenazesi yan yana toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

        Petekkaya Mahallesi'nde dün temizlemek için girdikleri su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet (33), Mehmet Emin (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak'ın (38) cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

        İlçeye getirilen cenazeler, kırsal Kartaltaşı Mahallesi'nin Çivan mezrası camisinde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

        Cenazeye, Kaymakam Adem Karataş, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Olayda hayatını kaybedenlerden Mehmet Karabağ'ın 4, amcasının oğlu Mehmet Emin Karabağ'ın 5, halasının oğlu Hanifi Yeşilyaprak'ın da 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet, Mehmet Emin ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmamış, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

        Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemiş, cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Kuzenleri dışarı çıkmayınca kuyuya inmişler; 4'ü de yan yana defnedildi
        Kuzenleri dışarı çıkmayınca kuyuya inmişler; 4'ü de yan yana defnedildi
        Diyarbakır'da inşaatta iş makinesinin kepçesine takılan mezar kapağı incele...
        Diyarbakır'da inşaatta iş makinesinin kepçesine takılan mezar kapağı incele...
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (4)
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (4)
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (3)
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (3)
        GÜNCELLEME - 2 Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusun...
        GÜNCELLEME - 2 Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusun...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda...