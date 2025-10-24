Diyarbakır'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

Diyarbakır'da, PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Tarihi 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, şanlı bir geçmişe sahip, milletin nezdinde çok güzel hizmetlerle anılan PTT'nin önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

PTT'nin zaman içerisinde çok yenilikçi bir anlayışla dönüşüp, zamanın ruhuna uygun bir şekilde ilerlediğini kaydeden Zorluoğlu, şunları söyledi:

"2000'li yılların başında çok vizyoner yöneticilerle birlikte, siyasetçilerle birlikte PTT büyük bir dönüşüm sürecine girdi ve çağın gerektirdiği, zamanın gerektirdiği dönüşümü, yenilikleri hızla gerçekleştirerek bugün yine yeniden ülkemizin, devletimizin gurur kaynağı olan önemli kurumlarından biri olarak varlığını devam ettiriyor. Yani bu iletişimin yanında bankacılığı, kargoyu ve benzeri yenilikleri de katarak PTT 185 yıldır olduğu gibi bugün de varlığını güçlü bir şekilde devam ettiriyor."