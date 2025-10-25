Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Eğitim modülüyle "Diyarbakır mutfağı" Türkiye'ye açıldı

        BESTAMİ BODRUK - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce eğitim modülüne alınması sayesinde farklı illerde "Diyarbakır mutfağı" kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:11
        Eğitim modülüyle "Diyarbakır mutfağı" Türkiye'ye açıldı
        Diyarbakır'ın gastronomi zenginliğini Türkiye'ye yaymak için MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Diyarbakır mutfağı", eğitim programına alındı.

        Bu sayede kadim kentin yemeklerinin yapımını öğrenmek isteyenlere yönelik "Diyarbakır Mutfağı" adıyla çeşitli illerde kurs açıldı.

        Halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gelecek kuşaklara aktaracak kurslarda katılımcılar, tescilli ciğer kebabından kaburga dolmasına kadar bilinen onlarca lezzetin yanı sıra zamanla unutulmaya yüz tutan kayıp lezzetlerin de tarifini öğrenme imkanı buldu.

        Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde de açılan ve her bir dönemi 228 saat olan "Diyarbakır Mutfağı" kursları kentte de yoğun talep görüyor.

        - Kurslarda tescilli ve gizli kalmış birçok lezzet öğretiliyor

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce farklı farklı eğitim modülleriyle 7'den 70'e herkese hitap ettiklerini söyledi.

        Diyarbakır'ın kültürel zenginliğiyle özel bir şehir olduğunu dile getiren Eronat, Diyarbakır mutfağının tüm ülkede tanınması ve bilinmesi hedefiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki modül hazırlama komisyonu tarafından 6 aylık çalışmayla programı hayata geçirdiklerini anlattı.

        "Bu modülle amacımız Diyarbakır mutfağını diğer illerde görünür kılmak. 30 Aralık 2024'te e-Yaygın sistemine işlenen modülümüzle şimdiye kadar 18 il ve 34 ilçemizde 84 kurs açıldı, kurslara 1755 kişi katıldı. İstanbul'dan İzmir'e, Hatay'dan Siirt'e ulaşan bir yelpaze var." diyen Eronat, bu verilere ulaşmanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.

        Şirine Eronat, Diyarbakır'ın tescilli ve gizli kalmış birçok lezzeti olduğunu vurgulayarak "Diyarbakır mutfağı" eğitim modülüyle kursiyerlere meftune, içli köfte, kenger, borani, kuru dolma, kaburga dolması ve keşkek gibi onlarca lezzetin yapımının öğretildiğini ifade etti.

        - "Eski yemekleri gün yüzüne çıkarıyoruz"

        Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Eğitmeni Derya Akdağ Aykaç da "Diyarbakır Mutfağı" eğitim modülüyle de Mezopotamya'nın binlerce yıllık gastronomi serüvenini geleceğe taşıdıklarını söyledi.

        Aykaç, "Günümüze ulaşmış birçok yemeği, büyüklerimizin yaptığı yemekleri öğrencilerimizle paylaşıp, evlerinde yapmalarına olanak sağlıyoruz." dedi.

        Yeni yılla birlikte açılan modüle yoğun talep olduğunu aktaran Aykaç, "Diyarbakır mutfağı" modülünün yeni olması nedeniyle heyecan uyandıran bir kurs olduğunu belirtti.

        Aykaç, özellikle eski yemekleri gün yüzüne çıkardıklarına işaret ederek "Ninelerimizin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini yeniden mutfaklarımızda görme şansı buluyoruz. Sadece Diyarbakır'da değil, bütün illerimizde de Diyarbakır mutfağı modülünün açılması ve bu yemeklerimizin yapılması bizim için güzel bir mutluluk. Diyarbakır mutfağı modülüne talepler çok yoğun olduğu için mevcut kursumuz bitmeden yeni kursumuza kayıt doluyor." ifadelerini kullandı.

        - "Diyarbakır mutfağı benim için çok önemli"

        Kursiyerlerden Zeynep Adıgüzel de yöresel lezzetler üzerine bir işletme açmayı düşündüğünü dile getirerek yemek yapmayı sevdiğini söyledi.

        Yöresel yemekleri öğrenmek için kursa katıldığını belirten Adıgüzel, "Güzellik uzmanı olduğum için estetiğe ve görsele de önem veriyorum. Kendimi geliştirip ilerde bir mekan açmayı düşünüyorum." dedi.

        Kursiyerlerden, iki çocuk annesi Fatma Karakuş da bir işletmede çalıştığını, ayrıca evinde yaptığı geleneksel lezzetlerin satışıyla gelir elde ettiğini anlattı.

        Karakuş, "Diyarbakır mutfağı benim için çok önemli. Kursta çok güzel şeyler öğrendim. Aile kökenimizde farklı lezzetler var ama burada daha farklı lezzetler öğrendim. Teknik olarak da kendimi geliştirdim." diye konuştu.

        Kursiyer Ayşe Menekşe ise aşçı olmak istediğini, Diyarbakır lezzetleri üzerine bir işletme açmak için kursa katıldığını dile getirdi.

