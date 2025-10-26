Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi

        Diyarbakır'da down sendromlu 18 yaşındaki Sedanur Kaya'nın gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 22:35 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:35
        Diyarbakır'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da down sendromlu 18 yaşındaki Sedanur Kaya'nın gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüştü.

        Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Kaya'nın gelinlik giyme ve düğün hayali, yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden babası Mehmet Kaya'nın da vasiyeti üzerine ailesi ile yakınları tarafından gerçekleştirildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen, Kaya ailesinin yanı sıra komşularının da katıldığı temsili düğünde, beyaz gelinlik giyen Sedanur, en büyük hayaline kavuştu.

        Davetlilere çeşitli ikramların yapıldığı törende, kardeşi Serkan Kaya'nın eşlik ettiği Sedanur, müzik eşliğinde dans etti.

        - "Prenses oldum"

        Kaya, AA muhabirine, gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Prenses oldum, saçımı topuz yapıp gelinlik giydim." dedi.

        Anne Çiçek Kaya da Sedanur'un vefat eden babasının kızı için düğün töreni düzenlenmesini vasiyet ettiğini, aile olarak hem vasiyeti yerine getirmek hem de Sedanur'un hayalini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını anlattı.

        "Bugün kızımın en mutlu günü. Keşke babası da burada olsaydı, kısmet olmadı." ifadesini kullanan Kaya, törene katılan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

