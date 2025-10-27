Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

