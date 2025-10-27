Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Giriş: 27.10.2025 - 06:16 Güncelleme: 27.10.2025 - 06:16
        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte sosyal medya hesapları kullanılarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurulan çağrı merkezi üzerinden 216 kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Şüphelilere yönelik 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

