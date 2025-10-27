Diyarbakır'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliğince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmada, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından 40 yıl hapis cezasıyla aranan C.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.