        Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi'nde "I. Uluslararası Arapça Hazırlık Programı Çalıştayı" düzenlendi

        Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) "I. Uluslararası Arapça Hazırlık Programı Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:48
        Dicle Üniversitesi'nde "I. Uluslararası Arapça Hazırlık Programı Çalıştayı" düzenlendi
        Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) "I. Uluslararası Arapça Hazırlık Programı Çalıştayı" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İlahiyat Fakültesi tarafından "Arapça Hazırlık Programında Yöntem Arayışları" temasıyla çalıştay gerçekleştirildi.

        Çalıştayda konuşma yapan DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Musa Bağcı, çalıştayın temasının hem akademik hem de pedagojik açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

        Arapça öğretiminin klasik ve modern boyutlarıyla çok katmanlı bir süreç olduğunu aktaran Bağcı, klasik yöntemlerin (nahiv, sarf, belagat) dilin yapısını ve derinliğini kavramada önemli olduğunu vurguladı.

        Modern öğretim yaklaşımlarında iletişimsel yeterlilik, eleştirel düşünme ve dijital araçların kullanımının öne çıktığını söyleyen Bağcı, klasik ve modern yöntemlerin dengeli biçimde uygulanmasının öğrencilere hem metin çözümleme hem de çağdaş iletişim becerileri kazandıracağını kaydetti.

        Yapay zeka destekli uygulamalar, çevrimiçi platformlar ve multimedya kaynaklarının dil öğretiminde önemli katkılar sunduğunu dile getiren Bağcı, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin klasik ve modern becerileri birlikte kapsayacak şekilde tasarlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

        Bağcı, yöntem arayışlarının yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.

        Açılış konuşmasının ardından çalıştay, çeşitli sunumlarla devam etti.

        Çalıştaya, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

