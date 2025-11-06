Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu

SGK İl Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Kurumumuzca her ay yayımlanan İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde eylül ayından sonra ekim ayında da Türkiye birincisi olduk. Zirvedeki yerimizi koruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

