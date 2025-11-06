Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri’nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
