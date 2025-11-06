Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:14 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:14
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri’nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

        Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

