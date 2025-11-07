Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Kasım'da Karahan Mahallesi'nde N.T'nin (52) öldüğü, H.T'nin (45) de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
