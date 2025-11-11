Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 11.11.2025 - 20:34 Güncelleme: 11.11.2025 - 20:34
        Diyarbakır'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

        Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda park halindeki otomobilinin yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen sürücüye başka bir araçtan ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

