        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da viyadük inşaatında çalışan 4 işçinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:54
        Diyarbakır'da viyadük inşaatında çalışan 4 işçinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

        Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli Kulp Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

        Şüphelilerden inşaat mühendisi K.K, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L. ile şantiye şefi İ.B. tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte 11 Kasım'da iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi ölmüş, 1 işçi ağır yaralanmıştı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

