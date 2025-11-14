Diyarbakır'da viyadük inşaatında çalışan 4 işçinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden inşaat mühendisi K.K, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L. ile şantiye şefi İ.B. tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

