        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da annesi ve ağabeyini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:16 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:16
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı.

        Turgut Özal Bulvarı'nda bir sitedeki binanın son katında dün annesi İlknur T. (52) ve ağabeyi Onur T.'yi (26) yataklarında silahla başlarından vurarak öldüren E.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Turgut Özal Bulvarı'nda bir sitedeki binanın son katında oturan ailesinden dün haber alamayan, Ankara'da çalışan baba durumu yakınlarına bildirmiş, bunun üzerine yakınları söz konusu adrese giderken Koşuyolu Parkı'nda ailenin 18 yaşındaki oğlu E.T'yi elinde tüfekle görmüş, yakınlarının ihbarı üzerine hem ailenin yaşadığı adrese hem de parka polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Eve giren ekipler, anne İlknur T. ve oğlu Onur T'yi yataklarında silahla başlarından vurulmuş halde bulmuş, yapılan incelemede anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenmiş, bu sırada parka yönlendirilen polis ekipleri de tüfekle intihar girişiminde bulunmaya çalışan olayın zanlısı E.T.'yi ikna ederek yakalamıştı.

