Diyarbakır'da lise öğrencilerine "Etkili Sınav Hazırlığı Stratejileri" konferansı verildi

Program sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Genç Yeryüzü Doktorları Öğrenci Topluluğu tarafından Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'na plaket takdim edildi.

Eğil Belediyesi öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine üniversite sınavına hazırlık sürecine ilişkin deneyimlerini paylaştı, etkili ve verimli çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

