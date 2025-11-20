Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da lise öğrencilerine "Etkili Sınav Hazırlığı Stratejileri" konferansı verildi

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Etkili Sınav Hazırlığı Stratejileri" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:13 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:16
        Diyarbakır'da lise öğrencilerine "Etkili Sınav Hazırlığı Stratejileri" konferansı verildi
        Eğil Belediyesi öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine üniversite sınavına hazırlık sürecine ilişkin deneyimlerini paylaştı, etkili ve verimli çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Program sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Genç Yeryüzü Doktorları Öğrenci Topluluğu tarafından Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'na plaket takdim edildi.

