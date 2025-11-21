Diyarbakır'da düğün salonu çıkışında silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonu çıkışında silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi 494. Sokak'taki bir düğün salonu çıkışında, henüz bilinmeyen nedenle bazı kişiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D. hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
