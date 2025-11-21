Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da düğün salonu çıkışında silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonu çıkışında silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 00:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da düğün salonu çıkışında silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonu çıkışında silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Fırat Mahallesi 494. Sokak'taki bir düğün salonu çıkışında, henüz bilinmeyen nedenle bazı kişiler arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D. hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da düğün salonu önünde davetliler arasında silahlı kavga kamerad...
        Diyarbakır'da düğün salonu önünde davetliler arasında silahlı kavga kamerad...
        Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Düğünde tartış...
        Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Düğünde tartış...
        Diyarbakır'da üzerine kaya düşen işçi yaralandı
        Diyarbakır'da üzerine kaya düşen işçi yaralandı
        Diyarbakır'da kafede Merve Nur'un öldürüldüğü davada ilk duruşma
        Diyarbakır'da kafede Merve Nur'un öldürüldüğü davada ilk duruşma
        Diyarbakır'da "3. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" baş...
        Diyarbakır'da "3. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" baş...
        Amed Sportif Faaliyetler'de Boluspor maçı hazırlıkları
        Amed Sportif Faaliyetler'de Boluspor maçı hazırlıkları