Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki okulda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında oluşturulan odada öğrenciler, geçmişe yolculuk yapıyor.

500 Evler İlkokulu Sınıf Öğretmeni Leyla Coşkun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilere milli kültür ile gelenek ve görenekleri tanıtmak amacıyla "Milli Kültürümüz Sergisi Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda veli, öğretmen ve vatandaşlardan temin edilen geçmişte kullanılan eşyalar, bir sınıfta toplanarak sergileniyor.

Sınıfta 1990'lı yıllar ve öncesinde kullanılan eşyaları görme imkanı bulan öğrenciler, tarihi, özellikleri ve kullanım amaçlarına ilişkin bilgi alıyor.

Gaz lambasından gramofona, eski radyodan geleneksel kıyafetlere kadar birçok eşyanın sergilendiği sınıfta öğrenciler, geçmişe yolculuk yapıyor.

- "Çocuklar, eşyaları gördükçe, dokundukça daha etkili bir eğitim alıyor"

Sınıf öğretmeni Leyla Coşkun, AA muhabirine, sosyal bilgiler dersinde milli kültür dersini akıllı tahtalar ve teknolojik aletlerle öğrencilere göstermeye çalıştıklarını ancak bunun çok etkili olmadığını gördüklerini söyledi.

Bu nedenle öğrencilerin milli kültür ile gelenek ve göreneklerini tanıması amacıyla çalışma başlattığını belirten Coşkun, geçmişte kullanılan eşyaları bir sınıfta topladığını anlattı.

Öğrencilerin bu sayede geçmişteki eşyaları görerek, yaşayarak ve dokunarak tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Öğrencileri yaklaşık 70 yıl geriye götüren eşyalarımız var. Aydınlatma, müzik dinleme, süs eşyaları, kıyafetler ve yemek pişirme eşyalarımız var. Çocuklar, gramofon, eski radyo ve gaz lambası gibi birçok eşyayı ilk defa görme şansı buldu ve bu nedenle çok sevindiler. Çocuklar, eşyaları gördükçe, dokundukça daha etkili bir eğitim alıyor."

Sınıfı gezen öğrencilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Coşkun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile dokunarak ve yaşayarak verilen eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkına vardıklarını vurguladı.