DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin, "Bu ülkenin yani Cumhuriyetin kurucu partisinin adaya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır." dedi.

Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Nöroçeşitliler ve Eşit Yurttaşlık Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, çalıştayda otistik bireyler, anneler, babalar, uzmanlar ile aktivistlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

Türkiye tarihinde çok önemli bir gelişmeye dün tanıklık ettiklerini vurgulayan Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir karara imza attığını belirtti.

Hatimoğulları, alınan kararın, Türkiye'deki 86 milyona armağan edecekleri bir sonuca vesile olmasını dileyerek, şöyle konuştu: