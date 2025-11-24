Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

        Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:52
        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yöneticiler ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Siirt

        Siirt'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, bütün öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.

        Öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve onurlu bir meslek olduğunu belirten Kızılkaya, "Bizler, bir millet olarak her zaman öğretmenlerimizi baş tacı etmiş, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyen Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerlemiş bir toplumuz." dedi.

        Kızılkaya, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bizler de devlet olarak, sizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi, mesleğinizin hak ettiği değeri görebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitime verilen her emeğin milletimizin geleceğine yapılmış en değerli yatırım olduğu bilinciyle, öğretmenlerimizin yanında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum."

        İl Milli Eğitim Müdürü Saz da öğretmenlerin günü kutladı.

        Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, öğretmen ve öğrenciler müzik ve şiir dinletisi sundu, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni yapıldı, emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

        Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kurum müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Mardin

        Mardin Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

        Mardin'in tarih boyunca bilim, eğitim ve medeniyetin kalbinin attığı bir ilim yuvası olduğunu dile getiren Akkoyun, kentin yıllar boyunca medreseleriyle bilimde çığır açmış, astronomiden matematiğe, tıptan felsefeye birçok alanda eserler veren önemli bilim insanları yetiştirdiğini kaydetti.

        Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Gayemiz, bilgiyi insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde kullanan, özgüven sahibi, dünyayı kavrayan ama kendi öz değerlerinden kopmayan nesiller yetiştirmektir. Bilgiyle birlikte erdemi, bilimle birlikte vicdanı, başarıyla birlikte toplumsal sorumluluğu ön planda tutan bir yaklaşım ile akıl, ruh ve gönül dünyamızı engin tecrübeleriyle aydınlatanların başında hiç şüphesiz kıymetli öğretmenlerimiz gelmektedir."

        AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak da konuşmalarında öğretmenleri tebrik ederek, onların gününü kutladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ise öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, gün dolayısıyla tüm meslektaşlarını kutladı.

        Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenler düzenlenen törenle yemin etti.

        Öğrenci ve öğretmenlerin şiir okuduğu ve müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Vali Akkoyun, bu yıl emekli olan dört öğretmene "Hizmet Şeref Belgesi" takdim etti.

        Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Müftüsü Enver Türkmen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

