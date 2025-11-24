Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda taksi şoförü yaşamını yitirdi.
Taksi şoförü Recep Özgür (45) Emek Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Özgür, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özgür'ün cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
