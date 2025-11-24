Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda taksi şoförü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda taksi şoförü yaşamını yitirdi.

        Taksi şoförü Recep Özgür (45) Emek Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan Özgür, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özgür'ün cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheliden biri tu...
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheliden biri tu...
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 10 bin dolu makaron, 3 bin paket si...
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 10 bin dolu makaron, 3 bin paket si...
        Dicle'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Dicle'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıld...
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıld...