        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:52
        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden ilan vererek fuhuşa aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 24 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

