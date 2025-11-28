Stat:Diyarbakır
Hakemler:Ümit Öztürk, Sabri Öğe, Arif Dilmeç
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Emrah Başsan (Dk. 66 Fernando), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Dia Saba (Dk. 66 Çekdar Orhan), Traore, Moreno (Dk. 90 Sinan Kurt), Diagne (Dk. 89 Kouyate)
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Cavare, Tugay Kacar (Dk. 81 Jack), Mikail Okyar, Recep Niyaz (Dk. 51 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 46 Faye), Kayode (Dk. 79 Harun Genç) Berat Luş (Dk. 74 Altar Han Hidayetoğlu)
Goller: Dk. 39 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 78 Poko, Dk. 87 Diagne (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 73 Mehmet Yeşil, Dk. 84 Fernando Dk. 90 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 81 Mikail Okyar, Dk. 85 Nzaba (Esenler Erokspor)
DİYARBAKIR
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.