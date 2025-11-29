Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "basit tehdit" suçundan hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. yakalandı, piyade tüfeği ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 9 yıldır birçok suçtan aranan zanlı yakalanarak tutuklandı
        Diyarbakır'da 9 yıldır birçok suçtan aranan zanlı yakalanarak tutuklandı
        Diyarbakır'da minik eller "yeşil vatan" için tohum topları hazırlıyor
        Diyarbakır'da minik eller "yeşil vatan" için tohum topları hazırlıyor
        Elektrik hattı patladı
        Elektrik hattı patladı
        Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 2-1
        Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 2-1
        Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Esenler Erokspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Esenler Erokspor: 1