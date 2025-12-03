Diyarbakır'da 10 yeni çocuk polikliniği hizmete girdi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası'nda çocuk polikliniği sayısı 48'den 58'e çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin kapasitesi güçleniyor.

Geçtiğimiz aylarda il genelinde 24 yeni polikliniğin hizmete alınmasının ardından, şimdi de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası'nda çocuk birimlerine yönelik önemli bir kapasite artışı gerçekleştirildi.

Hastanede, açılan yeni 10 polikiliniğin hizmete girmesiyle çocuk polikliniği sayısı 48'den 58'e çıkarıldı. Hem branş çeşitliliği hem de hizmet sunma hızı bakımından Diyarbakır'ın sağlık hizmet altyapısı önemli ölçüde güçlendi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji, endokrin ve metabolizma, romatoloji ile yenidoğan (neonatoloji) branşlarında hizmet verilecek.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, yeni açılan çocuk polikliniklerini inceleyerek, burada görev yapan doktorlarla görüştü, çalışma düzeni, ihtiyaçlar ve hasta yoğunluğu hakkında bilgi aldı.