        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 10 yeni çocuk polikliniği hizmete girdi

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası'nda çocuk polikliniği sayısı 48'den 58'e çıkarıldı.

        03.12.2025 - 11:13
        Diyarbakır'da 10 yeni çocuk polikliniği hizmete girdi
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası'nda çocuk polikliniği sayısı 48'den 58'e çıkarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin kapasitesi güçleniyor.

        Geçtiğimiz aylarda il genelinde 24 yeni polikliniğin hizmete alınmasının ardından, şimdi de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası'nda çocuk birimlerine yönelik önemli bir kapasite artışı gerçekleştirildi.

        Hastanede, açılan yeni 10 polikiliniğin hizmete girmesiyle çocuk polikliniği sayısı 48'den 58'e çıkarıldı. Hem branş çeşitliliği hem de hizmet sunma hızı bakımından Diyarbakır'ın sağlık hizmet altyapısı önemli ölçüde güçlendi.

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji, endokrin ve metabolizma, romatoloji ile yenidoğan (neonatoloji) branşlarında hizmet verilecek.

        İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, yeni açılan çocuk polikliniklerini inceleyerek, burada görev yapan doktorlarla görüştü, çalışma düzeni, ihtiyaçlar ve hasta yoğunluğu hakkında bilgi aldı.

        Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Asiltürk, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Asiltürk, yapılan iyileştirmelerin Diyarbakır'ın çocuk sağlığı kapasitesini ciddi ölçüde artırdığını belirtti.

        Kentte kısa sürede önemli bir kapasite artışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz süreçte 24 yeni polikliniği hizmete almıştık. Bugün de Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binamızda çocuk polikliniği sayısını 10 tane artırdık. Bu artış sayesinde hem randevu bekleme süreleri azalıyor hem de daha fazla branşta daha hızlı ve nitelikli hizmet sunabiliyoruz."

