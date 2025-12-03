Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden engelli bireylere evlerinde ziyaret

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ayni ve nakdi yardımda bulundukları engellilerin evine misafir oldu.

Demir, vakıf personeliyle düzenli olarak yardım yaptıkları engellilere evlerinde ziyarette bulundu.

Konuk olduğu evlerde engellilerle sohbet eden Demir, onlara kıyafet, çocuklarına da oyuncak hediye etti.

Demir, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulduğu günden bu yana yaklaşık bin yıldır engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 3 bin 275'i engelli vatandaş olmak üzere her ay yaklaşık 132 bin 500 haneye ulaştıklarını belirten Demir, "Bunların bir kısmına ayni, bir kısmına nakdi yardımlar, öğrencilerimize burs imkanları sağlıyoruz. Bölge Müdürlüğü olarak da sorumluluk alanımızdaki illerde 581 engelli vatandaşımıza nakdi yardımda bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da aralarında olduğu 7 bin haneye her ay kuru gıda yardımı yapıyoruz ve 434 öğrencimize de burs imkanı sağlıyoruz." dedi.