Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden engelli bireylere evlerinde ziyaret
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ayni ve nakdi yardımda bulundukları engellilerin evine misafir oldu.
Demir, vakıf personeliyle düzenli olarak yardım yaptıkları engellilere evlerinde ziyarette bulundu.
Konuk olduğu evlerde engellilerle sohbet eden Demir, onlara kıyafet, çocuklarına da oyuncak hediye etti.
Demir, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulduğu günden bu yana yaklaşık bin yıldır engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 3 bin 275'i engelli vatandaş olmak üzere her ay yaklaşık 132 bin 500 haneye ulaştıklarını belirten Demir, "Bunların bir kısmına ayni, bir kısmına nakdi yardımlar, öğrencilerimize burs imkanları sağlıyoruz. Bölge Müdürlüğü olarak da sorumluluk alanımızdaki illerde 581 engelli vatandaşımıza nakdi yardımda bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da aralarında olduğu 7 bin haneye her ay kuru gıda yardımı yapıyoruz ve 434 öğrencimize de burs imkanı sağlıyoruz." dedi.
Yurt içi ve dışında atalarının ayak izlerinin olduğu bütün topraklarda yardım elini uzatmayı görev addettiklerini anlatan Demir, restorasyon ihtiyacı olan bütün eserleri ihyasını gerçekleştirerek gelecek nesillere aktardıklarını, yardıma muhtaç ne kadar canlı varsa onlara ulaşmayı görev bildiklerini dile getirdi.
Demir, gün dolayısıyla hanelere ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Vakıflar geleneğinin asırlardır taşıdığı insanlık değerini bir kez daha hanelere taşımak üzere bugün yardım alan ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Bu ziyaretler yardımlaşmanın ötesinde 'Yanınızdayız.' demenin, bir yüreğe dokunmanın, gönül almanın, beraber olmanın ifadesi. Biz bugün onlarla beraber olmayı, onlarla paylaşmayı, onlarla vakit geçirmeyi istedik. İstedik ki onlar bilsin ki biz her zaman onların yanındayız. Biz sadece bugün değil yılın her günü aslında ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Onlarla beraber vakit geçiriyoruz. İmkanlar dahilinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, gerçek dayanışma, bir elin diğerine değdiği anda başlıyor. Bu anlamlı günde onların yanında olduğumuzu göstermek istedik."
