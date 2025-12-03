Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da fiyat etiketi yönetmeliğine uyulması uyarısı

        Diyarbakır'da fiyat etiketi yönetmeliğine uymayanlara her ürün için 3 bin 166 lira ceza kesilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:45
        Diyarbakır'da fiyat etiketi yönetmeliğine uyulması uyarısı
        Diyarbakır'da fiyat etiketi yönetmeliğine uymayanlara her ürün için 3 bin 166 lira ceza kesilecek.

        İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak, fiyat etiketi zorunlulukları konusunda denetimlerin artırıldığı, kural ihlallerine karşı ağır yaptırımların devreye gireceği bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fiyat etiketleri ve listelerinde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil nihai satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih ile yerli üretim mallarına özgü logo veya işaretin Türkçe olarak yer alması zorunlu. Bu kapsamda mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde işletmelere her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacak. Bu durum, birden fazla üründe eksik etiket tespiti durumunda cezanın katlanarak artacağı anlamına geliyor."

        Hem tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi hem de işletmelerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için esnaf ve sanatkarların fiyat etiketlerini eksiksiz, doğru ve görünür şekilde düzenlemeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, mevzuata uyumun, ticari faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

        Açıklamada, denetimler öncesinde gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda işletmelere çağrıda bulunuldu.

