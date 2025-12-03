Diyarbakır'da Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı
Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Çermik ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık düzeyinin ele alınması amacıyla kaymakamlık toplantı salonunda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri görüşüldü.
Toplantıda, afet anında koordinasyonun etkin şekilde sağlanması, kurumların görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi, olası risklerin azaltılması ve müdahale süreçlerinin iyileştirilmesi konuları değerlendirildi ve kurumlar arası iletişimi güçlendirmeye yönelik kararlar alındı.
Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.
