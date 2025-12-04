Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında duvarın altında kalan işçi yaralandı
Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında duvarın altında kalan işçi yaralandı.
Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında duvarın altında kalan işçi yaralandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 5 Nisan Mahallesi 722. Sokak'ta ağır hasar gören 4 katlı bir binanın yıkım çalışması gerçekleştirildi.
Yıkım sırasında işçilerden Davut G. çöken duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.