Diyarbakır'da "2. Ekonomi Kadın Zirvesi" düzenlendi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu bereketli toprakları emekleriyle işleyen, üreten, memleketimize değer katan kadınlarımız, ülkemizin ekonomik gelişmesinde ve sosyal hayatında bilimden teknolojiye, sanattan spora kadar birçok farklı alanda çok kıymetli roller üstlenmekte ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedirler." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde "Marka Yaratan Girişimci Kadınlar" temasıyla "2. Ekonomi Kadın Zirvesi" düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, zirvenin Türkiye'nin kadın girişimciliğine yönelik vizyonuna katkı sunacağını belirterek, kadın girişimcilik ekosistemini güçlendirecek ve geleceğe ışık tutacak fikirlerin paylaşılmasına imkan tanıyacak verimli bir ortam oluşturacağına inandığını söyledi.

Kalkınmanın ancak kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Gürcan, Bakanlık olarak Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 280 bin esnaf ve sanatkara da hizmet sunduklarını belirtti.

Türkiye geneli yaklaşık 439 bin 583 kadın esnaf ve sanatkarın bulunduğunu anlatan Gürcan, esnaf ve sanatkarlar arasında kadın oranının yüzde 19,22 olduğunu bildirdi. Diyarbakır'da 3 bin 532 kadın esnafın olduğunu ifade eden Gürcan, şunları kaydetti: "Toplam esnaf sayımız da 27 bin 463'tür. Bakanlık olarak esnafımıza desteklerimizi vermekteyiz. Tarihimiz boyunca bu bereketli toprakları emekleriyle işleyen, üreten, memleketimize değer katan kadınlarımız, ülkemizin ekonomik gelişmesinde ve sosyal hayatında bilimden teknolojiye, sanattan spora kadar birçok farklı alanda çok kıymetli roller üstlenmekte ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedirler. Bu çerçevede gıda imalatı ve satışı, el sanatları, tekstil, dokuma, kozmetik ve tarım gibi pek çok alanda faaliyet gösteren ve sayıları 1319 olan kadın kooperatifleri ve birliklerine de özel bir önem atfetmekteyiz. Diyarbakır'da 29 kadın kooperatifimiz olmak üzere toplam 172 kooperatifimize bağlı 20 bin kooperatifimiz üyemiz bulunmaktadır." Bakanlık olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak ticareti güçlendirecek çalışmalara ağırlık verdiklerini, ticaretin gelişimine katkı sunmak için gece gündüz çalışmayı sürdürdüklerini belirten Gürcan, başta kadınlar olmak üzere girişimcilik ruhunu taşıyan her vatandaşın yanında olmaya, onların ihtiyaç duyduğu zemini ve desteği sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gürcan, "5 Aralık 1934'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı. Bu anlamlı günde bu toplantıyı Diyarbakır'da yapmak bizim için çok önemli oldu. Siyasi partilerin de bu manada 1934'de verilen bu hakkı daha fazla kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak yerine getirmelerini bekliyoruz. Bu programın da ülkemizin kadın girişimcilik vizyonuna katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da zirvede şehrin ekonomisinin kapsamlı biçimde değerlendirileceğini belirterek, zirvenin kadınların kente sundukları katkıların, mücadelesinin ve emeklerinin ele alınacağı önemli bir platform oluşturduğunu söyledi. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmalarında (SEGE) Diyarbakır'ın yükselen performansına dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmalarında iki basamak yükseldiğimizi, 66. sırada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır'ın zirvede olduğunu görüyoruz. Diyarbakır var olan potansiyeliyle şüphesiz çok daha iyi yerlerde. Bana göre ilk 20'de yer alması gereken bir şehirdir ancak Diyarbakır'ın bu performansı son 40 yıl boyunca yaşadığı yoğun terör sorununa rağmen ortaya koyduğunu da vurgulamamız gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü iradeleriyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla sonuçlanması sonrası Diyarbakır ve bölge illerinin ekonomilerinin çok kısa sürede çok büyük bir gelişme göstereceği de herkesin kabul edebileceği bir gerçektir."

Toplumun yarısını oluşturan kadınları dikkate almayan, kapsamayan, hesaba katmayan hiçbir kalkınma hamlesinin başarılı olma imkanının olmadığını anlatan Zorluoğlu, ülke genelinde kadınların iş gücüne katılım oranının yaklaşık yüzde 36, Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesinde yüzde 22,7 olduğunu bildirdi. Zorluoğlu, "Ortaöğretim ve yükseköğretimde kız çocukların oranı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bu potansiyeli istihdama ve girişimciliğe çevirmek önümüzdeki dönemde hepimizin ana konularımızdan biri olması gerekir. Bu zirvenin yeni işbirliklerinin kurulduğu, projelerin doğduğu ve kalıcı bir iletişim ağının güçlendiği bir platforma zemin hazırlamasını bekliyoruz." diye konuştu. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise kadın emeğinin, aklının ve cesaretinin konuşulduğu bir zirveye katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ataman, "Kadınlara fırsat verildiğinde ortaya çıkan şey sadece başarı değil disiplin, üretkenlik ve vizyondur. Kadın artık sadece evde değil, tarlada, ofiste, fabrikada yani üretimin tam da kalbindedir." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de Diyarbakır'ın kadın girişimcilerin katılımıyla yeni bir kalkınma modeline öncülük edeceğini söyledi. Salonda bulunan her girişimci kadının bu şehrin geleceğinin mimarı olduğunu anlatan Küçük, Diyarbakır'ın geleceğini kadınlarla birlikte kuracaklarını anlattı. DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Kaya ise 20 yılı aşkın süredir 70'e yakın üyeleriyle kadın istihdamından girişimcilik eğitimlerine, sosyal projelerden ekonomik kalkınma çalışmalarına kadar birçok çalışmayla Diyarbakır'ın hafızasına dokunan çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Kaya, "Bugün Diyarbakır başka bir hikaye yazıyor. Üretim, markalaşma ve girişimcilik konuşuluyor. Huzurun ve barışın hakim olduğu bugünlerde kadınların sesi daha güçlü, adımları daha sağlam, hayalleri daha büyüktür. Biz kadınlar bu huzur ikliminin sürmesi için elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya hazırız. Biliyoruz ki barışın en büyük destekçisi, huzurun en güçlü taşıyıcısı kadındır. Kadın bir şehre inanıyorsa o şehir yeniden doğar." ifadelerini kullandı.