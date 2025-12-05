Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı

        Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:35 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:35
        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı
        Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında "Çevre Temizliği" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Dicle Nehri kıyısındaki Hevsel Bahçeleri'nde bir araya gelen Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve kurumlardaki gönüllü gençler, pet, cam şişe, gıda ambalajları ve diğer katı atıkları topladı.

        Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın ve depremler gibi kriz dönemlerinde gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu gördüklerini söyledi.

        5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü anlamlı kılmak adına gönüllü gençler ile Hevsel Bahçeleri'nde temizlik yaptıklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Dicle Nehri binlerce yıldır bu coğrafyaya bereket getiren bir nehirdir. Bu topraklarda onlarca medeniyet için can damarı olmuştur. Dolayısıyla Dicle Nehri'nin temiz tutulması ve bizden sonraki nesillerin istifade edeceği şekilde devredilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi bir çevreci anlayışla buralar kirlenmez ama geçtiğimiz günlerde burada yaptığımız bir gezide epey bir kirlilik olduğunu, çöplerin atıldığını gördük. Bugün biraz da dikkat çekmek adına Dicle Nehri kenarında gençlerimizle beraber güzel bir temizlik faaliyeti yaptık."

        Bir gazetecinin "Dicle Nehri etrafındaki işgaller ile ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusuna ilişkin Zorluoğlu komisyon kurduklarını, tespitler yapıldığını ve işletmelerin ruhsatlarına bakıldığını söyledi.

        Zorluoğlu, "Kendi aramızda toplantılar yaptık ama bir de burada iş yapan, yıllardır var olan esnafımızı da dinleyeceğiz. Onların da söz hakkı var. Birbirimizi anlayarak ve şehrimizin faydasına olacak şekilde buralarda bir düzenleme yapmayı arzu ediyoruz. Henüz başındayız ama çalışıp sonuçlandıracağız. Mevzuatın öngördüğü yol ve yöntemi hukuk devleti anlayışı içerisinde uygulayacağız ama bunun sosyal boyutları da var. Burada yıllardan beridir hizmet veren esnafımızı dinleyeceğiz. Onların da söyleyeceklerini dikkate almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

