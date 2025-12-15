Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DİSİDER Başkanı Akbaş'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:03
        Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Özellikle ülkemizin yakıcı sorunu olan terörün tamamen sona ermesi bölgemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır." dedi.

        Akbaş, 2025 yılının değerlendirilmesi, yeni yıldan beklentileri ve hedeflerine ilişkin dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, bu yılı Türkiye açısından zorlukların yanı sıra önemli fırsatları da barındıran bir dönem olarak değerlendirdi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Akbaş, "Özellikle ülkemizin yakıcı sorunu olan terörün tamamen sona ermesi bölgemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu gelişme, iş dünyamızın motivasyonunu artırmış, yatırım iştahını güçlendirmiş ve toplumsal huzur ikliminin önünü açmıştır." ifadesini kullandı.

        Akbaş, dövizin ve yüksek enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanması ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu sinyallerin iş dünyası adına umut verici gelişmeler olduğunu aktardı.

        Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekilde tamamlanmasını, Mersin-Diyarbakır demiryolu hattının yapılması, çevre yollarının tamamlanmasını istediklerini ifade eden Akbaş, yeni yılda da kamu ve özel kurumlarla daha etkin iş birliklerinin geliştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

        Akbaş, şunları aktardı:

        "Bugün Diyarbakır iş dünyası, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde güçlü, umutlu ve dinamiktir. DİSİDER olarak bu gelişimin öncü aktörlerinden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Diyarbakır'ın geleceğine, yatırıma, üretime, istihdama ve birlikte büyümeye inanıyoruz. 2026 yılının ülkemize ve şehrimize barış, refah ve bereket getirmesini temenni ediyoruz."

