Dicle'de üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları verildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Sütümü Koruyorum Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında temin edilen 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları, Dicle'nin Çavlı Mahallesi'nde düzenlenen törenle, Çavlı Hayvancılık Kooperatifi üyelerine teslim edildi.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, programda yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana destek verdikleri kooperatifle hayvancılığın gelişmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kooperatifin 300 inekle üretime başladığını, bugün bu sayının 1100'e yükseldiğini belirten Atış, "Süt sağım makinesi desteğimizin ardından şimdi de süt soğutma tankı projemizle devam ediyoruz. Bugün 7 tankı dağıtacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı artıracağız. Kooperatifimiz vasıtasıyla yıllık 200 ton peynir üretimimiz bulunuyor. Bu üretimin köy ekonomisine yıllık katkısı 500 milyon liraya ulaşıyor." şeklinde konuştu.