Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle'de üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları verildi

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Sütümü Koruyorum Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle'de üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Sütümü Koruyorum Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları desteğinde bulunuldu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında temin edilen 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları, Dicle'nin Çavlı Mahallesi'nde düzenlenen törenle, Çavlı Hayvancılık Kooperatifi üyelerine teslim edildi.

        Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, programda yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana destek verdikleri kooperatifle hayvancılığın gelişmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Kooperatifin 300 inekle üretime başladığını, bugün bu sayının 1100'e yükseldiğini belirten Atış, "Süt sağım makinesi desteğimizin ardından şimdi de süt soğutma tankı projemizle devam ediyoruz. Bugün 7 tankı dağıtacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı artıracağız. Kooperatifimiz vasıtasıyla yıllık 200 ton peynir üretimimiz bulunuyor. Bu üretimin köy ekonomisine yıllık katkısı 500 milyon liraya ulaşıyor." şeklinde konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da Tarım ve Orman Bakanlığının projesini hayata geçirmenin ve çiftçilerin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kooperatifin Türkiye'nin tarım ve hayvancılığı için bir başarı öyküsü olduğunu vurgulayan Alan, bu başarının, devletin sağladığı destekler ile üreticilerin emeğinin birleşmesinin sonucu olduğunu dile getirdi.

        Alan, şunları kaydetti:

        "Dağıtımını yaptığımız bu modern soğutma tankları ve analiz cihazları ile artık sütünüzü en hijyenik koşullarda kalitesini koruyarak muhafaza edebileceksiniz, sütünüz pazarda hak ettiği değeri bulacaktır. 'Sütümü Koruyorum Projesi' sadece bir ekipman desteği değil, aynı zamanda kaliteye, standarda ve sürdürülebilir üretime verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bakanlığımız, kooperatiflerimizi ve üreticilerimizi her zaman desteklemeye, yanınızda olmaya devam edecektir."

        Törene, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Lütfü Mendi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hıdır Şimşek ile teknik personel ve kooperatif üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama; 2'si ağır, 6 yaralı (2)
        Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama; 2'si ağır, 6 yaralı (2)
        Diyarbakır'da 11'inci yargı paketi heyecanı: Aileler cezaevi önünde topland...
        Diyarbakır'da 11'inci yargı paketi heyecanı: Aileler cezaevi önünde topland...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:
        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da özel çocuklar için oyun terapisi hizmeti
        Diyarbakır'da özel çocuklar için oyun terapisi hizmeti
        Hatimoğulları: Demokratik İslam çizgisinin inşasını sağlamak, kıymetli ve d...
        Hatimoğulları: Demokratik İslam çizgisinin inşasını sağlamak, kıymetli ve d...