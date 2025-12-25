Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye'de tesis edilecek bir barış aynı zamanda Suriye'deki bütün kardeşlerimizin barışının kapısını açacaktır, buna destek olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:59 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:59
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye'de tesis edilecek bir barış aynı zamanda Suriye'deki bütün kardeşlerimizin barışının kapısını açacaktır, buna destek olacaktır." dedi.

        Hatimoğulları Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu'nun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Hatimoğulları, kongreyi çok tarihi ve önemli bulduklarını söyledi.

        Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinerek, şunları kaydetti:

        "Çağrı, bu coğrafyanın ihtiyaç duyduğu gerçekliğin kendisidir. Bizler bu çağrıyla birlikte çok güçlü bir yanıt hep beraber verebiliriz. Müminin yegane amacı adaleti kendinde başlatmak ve aynı zamanda kendindeki adaleti bir toplumsal adalete dönüştürmek, bir toplumsal adaletin inşacısı olmaktır. Demokratik bir toplumu her alanda inşa etme gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Başta demokratik İslam çizgisinin inşası, güçlenmesi, gelişmesi, yayılması ve toplumda zuhur etmesini sağlamak çok kıymetli ve değerlidir. Bunun bütün kapılarını ardına kadar açmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Kürt sorunu bu ülkenin bir kadim sorunudur, hakiki bir meselesidir. Herkesin yüzleşmesi gereken bir meseledir ve sadece yüzleşmek değil, çözmemiz gereken bir meseledir. Bunun için bu sürecin ikinci aşamasında hukuki adımların, barış ve demokratik yasaların yapılması gereken bir süreçten geçiyoruz ve bu konuda hepimize görev ve sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Bugün Türkiye'de tesis edilecek bir barış aynı zamanda Suriye'deki bütün kardeşlerimizin barışının kapısını açacaktır, buna destek olacaktır."

        Kadın cinayetini, kadına yönelik şiddeti, çocuğa yönelik şiddet ve istismarı, uyuşturucu kullanımını hiçbir dinin kabul etmeyeceğini ifade eden Hatimoğulları, "Elbette din kardeşliği ve aynı zamanda coğrafya kardeşliği önemlidir. Gerçek anlamda bir barış, gerçek anlamda bir adaleti tesis etmenin yolu eşit yurttaşlık hakkının hukuki zemininin oluşmasından geçer." diye konuştu.

        Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Eş Genel Başkanı Mahmut Şık da Kürtçe konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından yapılan kongrede, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Eş Genel Başkanlığına Abdullah Sağır ve Perva İnal seçildi.

        Programa, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

