        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde annesinin 4. kattan attığı 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:09
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde annesinin 4. kattan attığı 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

        Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E, 3 aylık kız bebeğini pencereden attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

