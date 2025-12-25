Diyarbakır'da annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E, 3 aylık kız bebeğini pencereden attı.

